ص 6:06 2017/02/2

أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني أن الدول الداعمة للإرهاب ليست موضوعة على قائمة الدول التي أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بمنع رعاياها من دخول الولايات المتحدة.

لاريجاني وخلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في طهران أمس قال: إن مستوى العلاقات التجارية بين إيران وفرنسا كان جيداً ونحن نرغب برفع مستوى هذه العلاقات حتى في المجالات العلمية والثقافية.

وحول الاتفاق النووي أوضح لاريجاني أن الحكومة والبرلمان في إيران دعما المحادثات النووية وحتى بعد تصريحات ترامب بقيا ملتزمين بالتعهدات رغم أن بعض الإجراءات التي كان يجب أن تنفذها واشنطن من قبيل التبادل المصرفي بين الدول الكبرى وإيران لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.

من جانبه أكد إيرولت أهمية الدبلوماسية والمحادثات في تسوية القضايا الدولية المهمة، معرباً عن أمله بمراعاة جميع جوانب الاتفاق النووي من قبل كل الأطراف بما فيها الولايات المتحدة لأن عامل الاستقرار مهم ليس في المنطقة فحسب بل على الصعيد الدولي ومن شأنه أن يقدم آفاقاً جديدة في تسوية قضايا الدول الأخرى كسورية.

وقال إيرولت: نعتقد أن التوصل إلى حل سياسي في سورية يحفظ وحدتها أمر مهم، كما أن إعادة إعمارها وعودة اللاجئين إليها تحظى بأهمية بالنسبة لجميع الدول.

وأبدى إيرولت قلقه بشأن الوضع في اليمن، وقال: إن اليمن أصبح يعاني أزمة إنسانية، حيث يسود هناك وضع سيئ للغاية، وقد زرت الرياض وقلت هناك: إن هذه الأزمة لا يمكن حلها بالهجمات العسكرية ولا بد من وقفها بسرعة.

إلى ذلك أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن التعاون الإيراني – الروسي لمكافحة الإرهاب في سورية سيستمر، مشدداً على أن إيران ستواصل تقديم الدعم لسورية في مجالات الإسناد والتدريب.

وقال العميد دهقان في تصريح أمس أوردته «سانا»: إن الموضوع المهم في سورية هو الإنجازات الميدانية التي يحققها الجيش السوري والتي انعكست على الجانب السياسي وأعطت دفعاً للحوار بين السوريين لتحديد مصير بلادهم.

وأوضح العميد دهقان أن اجتماع أستانا كان ثمرة من ثمار الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الأرض.