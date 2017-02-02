ص 5:05 2017/02/2

وصلت إلى مدينة درعا خلال الأيام القليلة الماضية 62 عائلة فرّت من منطقة وادي اليرموك بالريف الغربي هرباً من إجرام المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش» التكفيري.

وذكرت مراسلة (سانا) في درعا أن الجهات المعنية قامت بتأمين أماكن إقامة لـ36 عائلة منهم في المدرسة الخضراء بحي السبيل، بينما تم تأمين أفراد العائلات الأخرى في منازل أقاربهم وأصدقائهم ريثما تستكمل محافظة درعا تجهيز مركز إقامة لإيوائهم مع أي عائلات جديدة تصل إلى مدينة درعا.

وذكر مسؤول قسم الكوارث في فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا رأفت فالوجي في تصريح له أن فرع الهلال بادر منذ الساعات الأولى لوصول أفراد العائلات الفارة من الريف الغربي بتقديم مواد الإيواء والإغاثة لهم وتخديم مركز الإقامة إضافة إلى توجيه فرق الدعم النفسي لتقديم كل ما يمكن تقديمه للعائلات.

ولفت فالوجي إلى أن فرع الهلال قدم لكل مواطن 8 بطانيات وفرشة إضافة إلى السلل الغذائية والصحية ومواد الإيواء ومستلزمات المطبخ ليتمكنوا خلال هذه الفترة من تحمل مشاق مغادرة بيوتهم.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي فرض عليهم حصاراً خانقاً ومنع عنهم أبسط مقومات الحياة وفرض أيضاً على طلاب كليتي الحقوق والإرشاد النفسي إما «الاستتابة» أو القتل وعمد إلى مصادرة الوثائق الشخصية وأملاك المواطنين بحجج متعددة.

إلى ذلك زارت فضيلة نوفاك إيرون مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المنطقة الجنوبية المركز واستمعت من قاطنيه لاحتياجاتهم التي تركزت حول دعم المرافق الأساسية فيه.