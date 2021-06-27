انتشار الجيش اللبناني في طرابلس

"وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية"

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة طرابلس هذا الصباح، بعد ليلة تخللتها احتجاجات ومسيرات, وأعمال شغب, وإطلاق الأعيرة النارية و إلقاء القنابل اليدوية ما أدى إلى سقوط جرحى.

ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في شوارع المدينة , واستقدم تعزيزات عسكرية منذ أمس السبت وحتى اليوم، حيث نفذ انتشاراً واسعاً في شوارع المدينة وأمام السرايا الحكومية, والمؤسسات الرسمية، وتمكن من إعادة السيطرة على الوضع الميداني, وفتح الطرق أمام حركة السير.