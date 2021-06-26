طهران ترد على تصريحات سفيرة واشنطن في بيروت

"قناة العالم"

ردّت السفارة الإيرانية في بيروت على تصريحات السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا التي طالبت بالامتناع عن استيراد النفط الإيراني، وقالت السفارة في “تغريدة” لها، اليوم، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت بغنى عن تفاهات شيا، مضيفة: لا ينبغي للسفيرة الأمريكية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني.

وأوضحت ‏مصادر متابعة أن “التغريدة” هي ردٌ سياسيّ على كلام السفيرة الأمريكية وليس إعلاناً لوصول البواخر.

ويعاني لبنان في الوقت الراهن من أزمة حادة في الوقود، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية.