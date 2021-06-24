حزب شباب مصر يدين استمرار الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية

أدان رئيس حزب شباب مصر السيد العادلي استمرار الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية ، مشيراً إلى أن السياسة الأمريكية تنتهج نهجا واحدا يهدف إلى تكريس الهيمنة الصهيونية على المنطقة.

وطالب العادلي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة بضرورة إنهاء الوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية وترك سورية لأبنائها كي يقرروا مستقبلهم بأنفسهم.

وأشار العادلي إلى أن حزب شباب مصر يطالب القوات الأمريكية بمغادرة ليس فقط الأراضي السورية بل المنطقة العربية كلها ، لافتا إلى أن استمرار الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية يغذي الإرهاب والفوضى بالمنطقة كلها.

وأعرب العادلي عن ثقته بأن المخطط الأمريكي الغربي لن ينجح في كسر إرادة الشعب السوري وستنتصر إرادة السوريين في النهاية.