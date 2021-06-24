السفير الأمريكي لدى روسيا يعود إلى موسكو

عاد السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان إلى موسكو اليوم بعد أن كان غادرها منذ شهر معربا عن أمله في تعزيز التعاون الأمريكي مع روسيا لبناء علاقات مستقرة بين البلدين.

وقال ساليفان في حديث لوكالة إنترفاكس الروسية: أعول على التعاون مع زملائنا في الحكومة الروسية لتحقيق هدفنا الذي يتمثل في بناء علاقات مستقرة بين البلدين.

وأضاف ساليفان: “يجب أن نتعاون في المجالات التي تخدم مصالحنا المشتركة أما في المجالات التي توجد فيها خلافات فمن بالغ الأهمية خوض حوار نزيه وصريح حولها”.

وأشار ساليفان إلى أن المحادثات بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين التي جرت في جنيف منتصف الشهر الجاري كانت بناءة مبينا أنه سيعمل بشكل دؤوب على اتخاذ خطوات عملية من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة.

ورأى السفير الأمريكي أن تطوير الحوار الثنائي الأمريكي الروسي حول الاستقرار الاستراتيجي يخدم مصلحة البلدين والعالم بأسره.

وكان بوتين اتفق مع بايدن خلال أول قمة بينهما جرت في الـ 16 من حزيران الجاري في جنيف على إعادة سفيري البلدين إلى مكان عملهما.

وعاد السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى واشنطن يوم الـ 20 من حزيران الجاري.

«سانا»