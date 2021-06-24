الصين تباشر إجراءات في منظمة التجارة العالمية رداً على إجراءات مماثلة قامت بها استراليا

باشرت الصين، اليوم، اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية رداً على تدابير مكافحة إغراق الأسواق التي اتخذتها أستراليا بحق الصادرات الصينية من توربينات الرياح وغيرها من المنتجات المصنعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية «غاو فينغ» قوله في تصريح اليوم: إن الوزارة تستهدف الرد على الإجراءات التي اتخذتها أستراليا ضد صادراتها من اطارات القطارات والأحواض المعدنية والتي تم اتخاذها في 2019 و2020 بالإضافة إلى الضرائب على توربينات الرياح.

ويأتي الإعلان الصيني بعد أقل من أسبوع على شكوى قدمتها كانبيرا إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها بكين على النبيذ الأسترالي.

وفرضت بكين خلال العام الماضي عقوبات اقتصادية ورسوماً جمركية على سلسلة منتجات استرالية وصلت إلى نحو 218 بالمئة على بعض المواد وذلك رداً على إجراءات اتخذتها كانبيرا.

«سانا»