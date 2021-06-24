بدء الأعمال الإنشائية بالبرج «ايه 6» بمشروع السكن البديل

بوتيرة متسارعة تتواصل أعمال إشادة أبراج السكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي «باسيليا سيتي» حيث بدأت صباح اليوم أعمال صب حصيرة البرج «ايه 6» بمساحة ألف متر مربع وحجم 1850 متراً مكعباً.

ويتألف البرج «ايه 6» من 16 طابقاً ثلاثة منها عبارة عن أقبية الأول للخدمات والثاني والثالث مرائب للسيارات بينما تبلغ مساحة الطابق الرابع أرضي 850 متراً مربعاً وهو مخصص لصالات الأفراح والرياضة والألعاب ومحال تجارية بحسب مدير الدراسات الفنية في المحافظة المهندس معمر الدكاك في تصريح لمندوب «سانا».

وأشار الدكاك إلى أن الطوابق الـ 12 المتبقية تتكون من 92 شقة سكنية على مساحة 850 متراً مربعاً لكل طابق إضافة إلى وجود مسطحات خضراء ضمن الوجائب لافتاً إلى أن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق هي الجهة المنفذة للمشروع بينما تتولى الإشراف الشركة العامة للدراسات الهندسية.

وتم يوم أمس صب أول حصيرة بيتونية مسلحة للبرج «بي بي 127» أحد أبراج مشروع السكن البديل في منطقة «باسيليا سيتي» بالتعاون بين محافظة دمشق والشركة العامة للطرق والجسور والشركات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.