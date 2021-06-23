الرئيس بوتين: سنواصل دعم سورية في مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل دعم سورية في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً كما أن جهودها ستستمر لحل المشاكل الدولية عبر الحوار، مشدداً على أهمية دور الأمم المتحدة كأساس لمنظومة العلاقات الدولية.

وأشار الرئيس بوتين في كلمة اليوم خلال افتتاح مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي إلى أن معظم الأراضي السورية تحررت من التنظيمات الإرهابية موضحاً أن روسيا ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه.

ولفت بوتين إلى حرص روسيا على علاقاتها مع دول الجوار وتحقيق أمنها وازدهارها وإلى دورها في تسوية النزاع في إقليم ناغورني قره باغ وتوفير القوات الروسية لحفظ السلام والأمن والاستقرار فيه.