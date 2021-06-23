كاتب سلوفاكي يدين استمرار الاحتلال الأمريكي في نهب موارد السوريين وثرواتهم

أدان الكاتب السلوفاكي أوغين بالتسيف استمرار الاحتلال الأمريكي بسرقة ونهب الموارد والثروات من سورية مشيراً إلى أنه يقوم بذلك «دون اكتراث بالقوانين الدولية بالترافق مع وجوده الاحتلالي وغير الشرعي على الأرض السورية».

وأكد بالتسيف في مقال نشره في موقع «ايسكرا» الالكتروني السلوفاكي وأوردته «سانا» أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» بقيادة الولايات المتحدة مارس ويمارس العدوان ضد سورية وايران والعراق وليبيا وافغانستان واصفاً هذا الحلف بأنه «منظمة إجرامية بعيدة كل البعد عن الذرائع الدفاعية التي يزعم أعضاؤه إنشاءه من أجلها».