الأسير الفلسطيني أبو عطوان يضرب عن الطعام

بدأ الأسير الفلسطيني منيف أبو عطوان اليوم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قولها: إن الأسير أبو عطوان بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال وتضامناً مع الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام في معتقلات الاحتلال منذ 50 يوماً والذي يعاني تدهور وضعه الصحي في رسالة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية للالتفات لحالته ولحالة كل الأسرى الذين يعانون الويلات من جراء ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهم.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تمنع عائلة الأسير الغضنفر من زيارته مبينة أن العائلة تناشد العالم أجمع بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه وإنقاذ حياته.