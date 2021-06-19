القوات العراقية تدمر وكراً لإرهابيي «داعش» في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم ضبط وتدمير وكر لإرهابيي “داعش” شمال العاصمة العراقية.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت قوله: إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة ضبطت القوات الأمنية وكراً لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على أسلحة وأعتدة في منطقة المحامدة شمال بغداد” مشيراً إلى أن وحدات الهندسة قامت بتدمير الوكر بما فيه.

إلى ذلك أعلنت القوات العراقية إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية شمال العاصمة بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أنه “على ضوء معلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات عمليات بغداد تمكنت القوات الأمنية من ضبط مواد متفجرة وسلاح رشاش في منطقة الإصلاح شمال بغداد” لافتاً إلى أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض في وقت سابق اليوم على إرهابيين اثنين وسط العاصمة العراقية بغداد وجنوبها.

سانا