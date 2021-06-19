مقتل مسلح من ميليشيا «قسد» وإصابة 3 آخرين باستهداف سيارة لهم شمال دير الزور

قتل مسلح من ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وأصيب ثلاثة آخرون باستهداف الفصائل الشعبية سيارة عسكرية تابعة للميليشيا بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ «سانا» أن «عبوة ناسفة استهدفت سيارة لميليشيا «قسد» في بلدة محيميدة شمال مدينة دير الزور وأدت إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة 3 آخرين وإعطاب السيارة».

وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا «قسد» المرتبطة بالمخطط الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية بالتوازي مع تصعيد الميليشيا اعتداءاتها على المدنيين وكان آخرها أمس الأول حيث شنت حملة مداهمات لمنازل الأهالي في بلدة غرانيج ومدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من الشبان بحجج وذرائع واهية.