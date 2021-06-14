بدء عمليات صرف الدفعة الأولى من التعويضات لمزارعي البيوت البلاستيكية في طرطوس

بدأ فرع المصرف الزراعي في طرطوس عمليات صرف الدفعة الأولى من التعويضات لمزارعي البيوت البلاستيكية والبالغ عددهم 2076 مزارعاً.

ونقلت «سانا» عن مدير المصرف المهندس قصي عبد اللطيف قوله في تصريح، أنه تم صرف مبلغ 441 مليوناً و259 ألف ليرة من الدعم المقرر لمزارعي البيوت المحمية.

ولفت عبد اللطيف إلى أن المصرف أنهى خلال العام الحالي عمليات توزيع التعويضات على متضرري الحرائق والتي بلغت ملياراً و 645 مليوناً و 900 ألف ليرة إضافة لتعويضات مزارعي الحمضيات والتي بلغت 39 مليون ليرة مشيراً إلى أنه تم تنظيم عملية توزيع التعويضات منعاً للازدحام كإجراء وقائي من كورونا موضحاً أنه يمكن للمواطن استلام تعويضه بموجب البطاقة الشخصية فقط.