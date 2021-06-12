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بفارق نقطتين.. منتخبنا السلوي يخسر أمام السعودية في التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية

خسر منتخب سورية لكرة السلة أمام منتخب السعودية بفرق نقطتين 77-79 نقطة بعد التمديد لوقت إضافي حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 69-69 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة الأردنية عمان في النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية.

منتخبنا أنهى الربع الأول متقدماً على السعودية بواقع 20-19 نقطة وتأخر بفرق ست نقاط في الربع الثاني بنتيجة 14-20 نقطة لينتهي النصف الأول بتأخر منتخبنا بنتيجة 34-39 نقطة بينما انتهت المباراة بالتعادل 69-69 نقطة وتم اللجوء لوقت إضافي انتهى بتأخر منتخبنا بفرق نقطتين وبنتيجة 77-79.

وسبق لمنتخبنا الفوز على المنتخب السعودي بلقاء الجولة الثانية من التصفيات ضمن النافذة الأولى بنتيجة 75-70 نقطة بعد اللجوء لوقت إضافي.

وتأجل حسم التأهل للنهائيات الآسيوية بالنسبة لمنتخبنا إلى مباراته القادمة والأخيرة من التصفيات التي ستجمعه مع منتخب قطر بعد غد في العاصمة عمان أيضاً.

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