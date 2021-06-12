قوات الأمن العراقية تحبط مخططاً إرهابياً وتلقي القبض على إرهابيين اثنين

ألقت القوات العراقية القبض اليوم السبت على إرهابيين اثنين خلال عمليات نفذتها في محافظة كربلاء.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع «السومرية نيوز» أنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء أسفرت عن القبض على إرهابيين اثنين».

إلى ذلك أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام إحباط مخطط إرهابي لاستهداف العراقيين في مدينة الفلوجة.

وقال الغنام في بيان إنه «بمتابعة ومعلومات استخبارية دقيقة تم العثور على حزام ناسف لعصابات (داعش) الإرهابية في أحد المواقع في قضاء الفلوجة حيث تعاملت معه وحدات الهندسة».

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من مناطق البلاد.

«سانا»