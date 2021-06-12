الروسي بوتين: العلاقات مع واشنطن تراجعت مؤخراً إلى أدنى مستوى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت مؤخراً إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأميركية نشرت مقتطفات منها رداً على اتهام بايدن له بـ «القاتل» إنه “سمع عشرات الاتهامات من هذا القبيل سابقاً والأحكام المسبقة المختلفة ليست أمراً أشعر بسببها بأي قلق على الإطلاق” مشدداً على أنه يعمل دائماً في مصلحة الشعب الروسي والدولة الروسية.

وتأتي هذه المقابلة في ظل الاستعدادات لأول قمة بين بوتين وبايدن تستضيفها في الـ 16 من حزيران الجاري مدينة جنيف السويسرية.