وفاة شاب غرقاً في شاطئ البصة باللاذقية

توفي شاب من أهالي قرية فديو باللاذقية يبلغ من العمر نحو 20 عاماً وذلك أثناء السباحة عصر أمس في البحر بالقرب من البصة.

ونقلت «سانا» عن مصدر في قيادة الشرطة قوله، أن الشاب المتوفى طالب في المعهد البيطري ولم يتم العثور على جثته إلى الآن وأعمال البحث عنها جارية عن طريق الضفادع البشرية والدفاع المدني.

من جهته ذكر مدير الدفاع المدني باللاذقية العميد جلال داؤود أنه من لحظة الإبلاغ عن وجود حالة غرق لشاب أثناء السباحة في شاطئ البصة تم التوجه إلى المنطقة برفقة الضفادع البشرية لإنجاز أعمال الإنقاذ والبحث عنه.

ولفت إلى أن وفاة الشاب وقعت أثناء السباحة مع ثلاثة من أقرانه بوجود موج عال وقوي ومحاولة أحد أصدقائه إنقاذه والذي كاد أن يتعرض للغرق هو الآخر لولا مساعدة بقية أصدقائه.

وأشار إلى ان فرق الدفاع المدني مع الضفادع البشرية والقوارب عملت بشكل مباشر للبحث عن الشاب ولا تزال في الموقع لحين العثور على جثته.