كيم جونغ أون يؤكد رغبة بلاده توسيع وتعزيز التعاون مع روسيا

أكد الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون رغبة بلاده تعزيز وتوسيع التعاون مع روسيا.

وقال الرئيس كيم في برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا نقلها موقع «روسيا اليوم»: «أعبر عن ثقتي بأن تتوسع وتتعزز علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية والتي دخلت مرحلة التنمية الجديدة بعد أول لقاء لنا في مدينة فلاديفوستوك الروسية عام 2019 في كل المجالات».

وأشار كيم إلى أن كلا البلدين يسعيان لتطوير علاقات الصداقة التقليدية بينهما وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.