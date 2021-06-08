الذهب يرتفع ألف ليرة محلياً

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم ألف ليرة سورية.

وبينت النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق أن غرام الذهب عيار 21 سجل سعر 159 ألف ليرة سورية للمبيع و158500 للشراء بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 للمبيع 136286 ليرة وللشراء 135786 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين في شراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2248005 و0991937718.

«سانا»