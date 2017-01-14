ص 1:01 2017/01/14

تقدم عدد من المواطنين من مناطق عدة بشكوى إلى الصحيفة عن الأكشاك التي تقوم بتوزيع الخبز عادة بسبب عدم وصوله بشكل يومي إليها متسائلين عن السبب، فبعضهم يقول إن الكشك الموجود يبيع الخبز يوماً واحداً ويعطل عشرة أيام.. ولدى سؤالهم الموظفة التي تقوم بعملية البيع تجيبهم بأن الفرن لم يرسل لها اليوم ولو ربطة.

وللاستفسار عن الشكوى كان لـ «تشرين» اتصال مع مدير فرع المخابز بدمشق معن خضور الذي قال: إن مخبز برزة منذ حوالي عشرة أيام لا يستطيع تغذية الأكشاك بالصورة المطلوبة و السبب أنه يوجد مخبزان معطلان، إضافة إلى تعطل فرن مساكن الحرس الذي يغذي المنطقة وما حولها وتصل طاقته الإنتاجية إلى 8 أطنان يومياً، ومن جهة أخرى أوضح خضور أن الأكشاك يومياً تصلها ربطات خبز، وما لجأنا إليه هو تقليل عدد الربطات، لأنني لا أستطيع أن أقطع أي قطاع أبرمت معه عقدا نظامياً لتزويده بالخبز، لذا نضطر أحيانا إلى إغلاق كوات المخابز ونوافذها حتى نتمكن من تلبية طلبات المؤسسات المتعاقد معها.

البديل بشكل مبدئي، بحسب خضور، هو المخابز الاحتياطية فهي تغطي حاجة المواطنين من الخبز وليست لديها عقود مع أي قطاع، أما نحن فقطاع عام ملتزمون بتأمين الخبز إلى جميع الدوائر والمؤسسات التي تبرم عقوداً معنا.