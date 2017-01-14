ص 1:01 2017/01/14

طالب عدد من المواطنين في ناحية الصفصافة والقرى التابعة لها بالإسراع في إنشاء مخبز آلي يخدم هذه المنطقة الواسعة والتي يعاني سكانها صعوبة في تأمين حاجاتهم اليومية من الخبز بنوعية جيدة حيث يقوم البعض بتأمينه من مناطق بعيدة كمركز المحافظة، ولاتزال نوعية الخبز الذي يوزعه المعتمدون رديئة بسبب تكديسه فترات طويلة قبل وصوله.

وتساءل عدد من الأهالي عن أسباب تأخر تنفيذ مشروع المخبز بالرغم من الوعود الكثيرة وخاصة في مثل هذه الظروف التي زادت من معاناة المواطن في تأمين حاجته من الخبز بسبب الازدحام الكبير على جميع الأفران.

المهندس أحمد رضوان رئيس المجلس البلدي في ناحية الصفصافة قال: نتيجة المعاناة المستمرة منذ 30 سنة لأهالي ناحية الصفصافة والقرى التابعة لها في تأمين حاجتهم اليومية من الخبز بسهولة وبنوعية جيدة قمنا بالتواصل مع الجهات المعنية لإنشاء مخبز آلي احتياطي في مركز الناحية يؤمن الخبز الجيد لأكثر من 30 ألف مواطن، ووافقت لجنة القرار رقم /36/ في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/2014 على إنشاء مخبز احتياطي بعد تأمين البناء المناسب من قبل البلدية حيث قامت الأخيرة بتقديم مكان لإنشاء المخبز تم رفضه من قبل لجنة المخابز الاحتياطية بتاريخ 8/1/2015 بعد الكشف على الموقع المذكور وبيان عدم صلاحيته لإنشاء المخبز، وطلبت اللجنة من البلدية تقديم موقع جديد بمساحة /500/ م2 يصلح لإنشاء المخبز لإدراجه في خطة عام 2016.

وأضاف رضوان: قامت البلدية بتأمين مقسم بمساحة 500 م2 من العقار رقم /1202/ منطقة الصفصافة العقارية لتشييد المخبز وتم إعلام محافظة طرطوس بالكتاب رقم 170/ص تاريخ 21/5/2015 وذلك لتوجيهه إلى وزارة التجارة الداخلية للبدء بالإجراءات وحتى تاريخه لم يصدر القرار بإحداث المخبز الآلي في الصفصافة.

من جهته زيد علي مدير التجارة الداخلية في طرطوس أكد وجود توجه لإنشاء مخبز في منطقة الصفصافة يخدم المواطنين والموضوع لا يزال قيد الإقرار في الوزارة.

أخيراً، هل يحتاج اتخاذ القرار لكل هذا الوقت حيث انتهى العام 2016 ولم يتم إدراج المخبز ضمن الخطة حسب وعود وزارة التجارة الداخلية، فيما يستغل أصحاب المخابز الخاصة المواطنين في لقمة عيشهم من خلال التلاعب بالوزن وعدم الالتزام بساعات العمل ليبقى القطاع العام الملاذ الأكثر أماناً للناس.