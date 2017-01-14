ص 1:01 2017/01/14

وردتنا شكوى من أهالي الحي الجنوبي لناحية غباغب التابعة لمحافظة درعا يشيرون فيها الى معاناتهم من عدم توافر المياه في حيهم إلا ما ندر، لافتين إلى وجود أحياء أخرى مروية بمياه الشبكة بشكل فائض لدرجة أن الأهالي في تلك الأحياء يزرعون الخضر في ساحات منازلهم ويروونها من فائض مياه الشبكة لديهم فيما هم ملتاعون من قلة مياه الشرب لديهم.

وبيّن الأهالي أن حرمانهم من مياه الشبكة يعود لمبدأ الخيار والفقوس الذي تتعامل به وحدة مياه البلدة، الأمر الذي يضطرهم رغم محدودية دخلهم للجوء لشراء المياه من أصحاب الصهاريج الذين يستغلون حاجة الناس ويرفعون أسعارها لدرجة لا تطاق.

ولفت الأهالي إلى أن وحدة المياه حفرت بئراً في الحي الجنوبي مؤخراً إلا أنها للآن لم تضعه قيد الاستثمار ولا يعلمون السبب! مشيرين إلى أن استثمار هذه البئر قد يحل جزءاً كبيراً من مشكلتهم إن لم تكن كلها، إضافة إلى أنه سيحدّ من الاتجار بالمياه التي تحولت إلى تجارة رابحة نتيجة حاجة الناس واستغلال تجار الأزمة.

عبد الله الخطيب- رئيس وحدة المياه في غباغب أشار، رداً على الشكوى، إلى أن مشكلة المياه ليست في توافرها وإنما بانخفاض جهد الكهرباء وبساعات التقنين غير المنتظمة، مشيراً إلى أن مشكلة الكهرباء استفحلت منذ شهر ونصف الشهر تقريباً بسبب وضع الكهرباء إجمالاً.

ونفى الخطيب وجود بئر مياه في الحي الجنوبي من دون استثمار، لافتاً إلى أن البئر المذكورة مستثمرة منذ سنة ونصف السنة وإن دور الحي الجنوبي كل 25 يوماً نافياً أي تمييز بين الأهالي مع أصحاب الصهاريج أو أي تمييز بين الأحياء في بلدة غباغب.

ولفت الخطيب إلى أن تحسن واقع الكهرباء ينعكس إيجاباً على تحسين واقع المياه لأن ضخ المياه على الأحياء يحتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن الوضع عام وليس مقتصراً على أهالي الحي الجنوبي.

ونحن نشير إلى أن تبرير المعنيين غير مقبول لأن الأهالي أشاروا في شكواهم إلى أن موظفي وحدة المياه أخبروهم بأن ينسوا المياه وأن دور المياه كان منذ أكثر من شهر، لافتين الى أن المياه منذ 13 /12/2016 لم تأتهم.