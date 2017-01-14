ص 1:01 2017/01/14

اشتكى عدد كبير من طلاب كلية الاقتصاد لصحيفة «تشرين» من بقائهم أكثر من نصف ساعة من وقت الامتحان بانتظار تأمين كراسي وطاولات ليستطيعوا تقديم امتحاناتهم، فالمدرجات الجامعية لم تعد تتسع فهي تغص بالأعداد الهائلة والكبيرة من الطلاب، لذلك تم إرسال بقية الطلاب إلى بهو الكلية فقد اعتاد جميع الطلاب على تقديم الامتحانات الجامعية في ممرات الجامعة، لكن المستغرب أن يدخل الطلاب لتقديم امتحاناتهم من دون أن يجدوا كراسي وطاولات للكتابة عليها.

أحد الطلاب من كلية الاقتصاد يقول: دخلنا إلى مبنى الكلية لتقديم امتحاناتنا ففوجئنا بأنه علينا التقديم في مبني الفيزياء (ممشى)، ذهبنا إليه فلم نجد كراسي ولا طاولات وبعد مضي حوالي أكثر من نصف ساعة من وقت الامتحان يدخل مدير القاعة والمراقب ليقولا لنا: اذهبوا وأحضروا طاولات وكراسي من الغرف الأخرى ذهبنا وأحضرنا ودخلنا الامتحان من دون وجود أوراق امتحانية وانتظرنا أكثر من ربع ساعة إلى أن وصلت الأوراق، حتى أن نائب العميد للشؤون الإدارية قال لنا: إن العدد الكبير للطلاب هو السبب فقد وصل العدد إلى 7000 طالب.

عميد كلية الاقتصاد الدكتور عدنان غانم أكد أن سبب الإرباك الذي حدث هو قدوم عدد كبير من الطلاب من الجامعات الأخرى في المحافظات بشكل مفاجئ، إذ قامت الكلية بتحضير القاعات قبل أسبوع من بدء الامتحان وهذا أدى بدوره إلى نقص حوالي 600 ورقة امتحانية.

وقال غانم: إن عدم قدرة الكلية على استيعاب هذا العدد جعلنا نوزعهم على الكليات الأخرى القريبة من كلية الاقتصاد مثل العلوم والفنون والحقوق والتربية، كما أن كلية العلوم سببت إرباكاً إضافياً، إذ لم توفر العدد الكافي من الطاولات والكراسي للطلاب على الرغم من إعلامها بالأمر مسبقاً.

كذلك عدد الطلاب في كلية الاقتصاد كبير وهو يزداد بشكل مستمر إذ وصل عددهم إلى ما يقارب 1500 طالب في حين تصل القدرة الاستيعابية للكلية إلى 300 طالب، وسبب هذا التضخم هو دورات المرسوم المستمرة منذ عام 1996 حتى هذا العام، إضافة إلى استضافة طلاب من جامعات أخرى كدرعا وحلب والقنيطرة وإدلب إضافة إلى جامعة تشرين والبعث.

فقد وصل عدد الطلاب المسجلين والمستضافين في كلية الاقتصاد لعام 2016-2017 إلى 13358 طالباً و10206 طلاب من جامعة دمشق.