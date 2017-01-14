ص 1:01 2017/01/14

فيما طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى النظام السعودي لاستخدامها في عدوانه على اليمن، واصل طيران العدوان غاراته مستهدفاً المناطق المأهولة بالسكان، إذ شن عدة غارات على مناطق متفرقة من محافظة تعز مخلفاً قتلى وجرحى.

وأفاد مراسل «المسيرة نت» بأن عدد الضحايا بلغ 17 قتيلاً و 13 جريحاً جراء الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي على منطقة الربيعي في مديرية التعزية التابعة لمحافظة تعز.

وشن طيران العدوان السعودي 6 غارات على مفرق العمري بمديرية ذباب، كما استهدف مصنعاً في منطقة الضباب بأربع غارات متتالية، إضافة إلى عدة غارات استهدفت أحد المنازل في مديرية المخا ما أدى إلى مقتل يمني وإصابة ثلاثة آخرين، فضلاً عن إلقاء قنبلتين صوتيتين في سماء مديرية الوازعية.

وأصيب ثلاثة يمنيين بجروح جراء شن طيران العدوان السعودي خمس غارات منها غارتان بقنبلتين عنقوديتين استهدفت منطقة بركان في مديرية رازح بمحافظة صعدة، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مناطق آل الشيخ وآل عمر وعفرة بمديرية منبه.

كما شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، إلى جانب قصف مدفعي على مناطق متفرقة في المديرية ذاتها.

بالمقابل واصل الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس دك مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع العبادية العسكري السعودي، وموقع برج الدخان محققة إصابات مباشرة، مضيفاً: إن الجيش واللجان الشعبية قصفا تجمعات للجنود السعوديين في موقعي القرن والخشل.

من جهة أخرى، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومات المعنية بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى النظام السعودي فوراً.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن قوات ما يسمى«التحالف العربي» بقيادة السعودية هاجمت بدعم من أمريكا وبريطانيا وبشكل غير قانوني منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد في اليمن.

وذكرت المنظمة استناداً إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن 4125 من اليمنيين قتلوا على الأقل وأصيب 6711 آخرون حتى تشرين الأول 2016 أغلبهم بغارات جوية سعودية.

ووثقت المنظمة 61 غارة جوية قد ترقى إلى جرائم الحرب، لافتة إلى أن العدوان السعودي استخدم الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، وأن أمريكا وبريطانيا لم تعلقا مبيعات الأسلحة إلى السعودية على الرغم من وجود أدلة على استخدامها في اليمن.