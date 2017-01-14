ص 1:01 2017/01/14

رغم تفاقم الخلافات بين أقطاب عائلة بني سعود وخاصة بين ولي عهد النظام السعودي محمد بن نايف وولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان, بشأن التهديدات التي سيسببها نقل الإرهابيين من سورية والعراق إلى اليمن، إلاّ أن ابن سلمان يبدو مصرّاً على تنفيذ هذه الخطوة لاعتقاده بأنها ستحرج حركة «أنصار الله» خصوصاً في ظل الارتباك الأمني الناجم في الأساس عن وجود تنظيمات إرهابية مدعومة من قبل بني سعود كتنظيم «القاعدة» في جنوب اليمن, والتي ارتكبت جرائم شنيعة أودت بحياة الكثير من اليمنيين خلال السنوات الماضية.

ومما لاشك فيه بأن الهزائم التي مني بها الإرهابيون على يد الجيشين السوري والعراقي ولاسيما في الآونة الأخيرة تعد من الأسباب الرئيسية التي دعت إلى نقل الإرهابيين إلى مناطق ودول أخرى في المنطقة وبشكل خاص إلى اليمن وليبيا.

والأكيد أن هزائم الإرهابيين ليست السبب الوحيد وراء نقلهم إلى اليمن, فهناك أسباب أخرى من بينها أن الدول التي دعمت الإرهابيين سلمت أخيراً وعلى مضض بأن وجود الإرهابيين في العراق وسورية لم يعد ممكناً كما كان في السابق بسبب تلاحم كل من الشعبين العراقي والسوري مع القوات الحكومية لمساندتها في طرد التنظيمات الإرهابية، ناهيك عن أن داعمي الإرهاب يرون أن اليمن يعيش وضعاً قلقاً بسبب العدوان السعودي, وهذا الوضع من شأنه أن يتيح الفرصة للإرهابيين لتنفيذ أجندات الأطراف الداعمة لهم سواء في اليمن أو في عموم المنطقة.

ورغم إدراك النظام السعودي أن التنظيمات الإرهابية من الممكن أن تهدد أمن السعودية واستقرارها، إلاّ أنها مع ذلك ترجح المغامرة في هذا المجال من خلال دعم الإرهابيين في اليمن «لإضعاف حركة أنصار الله» التي تتصدى للعدوان السعودي المتواصل على البلاد منذ نحو عامين.

وفي المقلب الآخر, رحبت العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا بنقل الإرهابيين إلى اليمن لأن ذلك يحقق لها عدّة أهداف في مقدمتها تخفيف الضغط عن السعودية المتورطة في العدوان على اليمن, و زعزعة الاستقرار في عموم منطقة الجزيرة العربية بهدف إرغام دول «مجلس التعاون» على شراء مزيد من الأسلحة من الدول الغربية, بالإضافة إلى زعزعة الاستقرار في المياه الإقليمية المحيطة باليمن ولاسيّما في منطقة باب المندب بهدف عرقلة حركة السفن التجارية والناقلة للنفط لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية.

وإضافة إلى ما سبق, من المؤكد أن نقل الإرهابيين إلى اليمن سيهدد أمن الدول المحيطة والقريبة منه ولاسيّما سلطنة عمان وهذا ينسجم مع أجندة النظام السعودي لأن ذلك من شأنه أن يدفع الأخيرة إلى الاصطفاف إلى جانب السعودية ودول «مجلس التعاون» الأخرى، وهذا ما يسعى إليه النظام السعودي باعتبار أن مسقط ترفض الاصطفافات التي تهيئ الأرضية للاستقطابات الإقليمية على حساب الدول الأخرى في المنطقة.

ولاشكّ في أن إطلاق يد الإرهابيين لتنفيذ عمليات إجرامية في اليمن سيساهم في تقوية شوكة الإرهاب في عموم المنطقة والعالم الإسلامي برمته وهو ما تسعى لتحقيقه أطراف عديدة في مقدمتها الكيان الإسرائيلي وحلفاؤه الغربيون وعلى رأسهم أمريكا.