ص 1:01 2017/01/14

فيما تستمر روسيا في إدخال بطاريات صواريخ جديدة مضادة للطائرات إلى الخدمة في مواقع الدفاع الجوي, اتفقت موسكو وبكين على اتخاذ المزيد من الإجراءات رداً على اتفاق واشنطن وسيئول لنصب صواريخ مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن بيان صدر في ختام اجتماع تشاوري روسي- صيني حول الأمن, بأن روسيا والصين أعلنتا نيتهما القيام باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحهما واستعادة تعديل ميزان القوى الاستراتيجية المختل في المنطقة.

بدورها ,قالت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء: إن الطرفين أكدا أيضاً قلقهما إزاء نية الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية إقامة «نظام دفاعي مضاد للصواريخ» في شبه جزيرة كوريا، وطالبا أصحاب النية بالعدول عما يخططون له.

وأشار البيان إلى أن الوضع في شبه جزيرة كوريا وشمال آسيا اليوم معقد وحساس، وهو ما يتطلب ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال من شأنها أن تتسبب في المزيد من التوتر.

في الاثناء ,تستمر روسيا في إدخال بطاريات صواريخ جديدة مضادة للطائرات إلى الخدمة في مواقع الدفاع الجوي, حيث تسلمت وحدة من قوات الدفاع الجوي ترابط في شبه جزيرة القرم بطاريات صواريخ «إس-400».

وأوضح جهاز الإعلام التابع للدائرة العسكرية الجنوبية أمس بأن بطاريات صواريخ «إس-400» التي استلمها فوج «سيفاستوبول-فيودوسيا» في عام 2016 باشرت مهمتها لحماية أجواء الجنوب الروسي.

وأشار جهاز الإعلام إلى أن أفراد الفوج أجروا التدريبات المناسبة لتشغيل منظومات «إس-400»، كما أجروا تمارين إطلاق صواريخ «إس-400» في آب 2016.

يشار إلى أن منظومة «إس-400» تم تصميمها لتدمير جميع أنواع وسائل الهجوم الجوية الحديثة وهى قادرة على ضرب الاهداف الجوية فى مدى يصل الى 400 كيلومتر فضلا عن اصابة الأهداف الباليستية التكتيكية التى تحلق بسرعة 8/4 كيلومترات فى الثانية وعلى مسافة تصل الى 60 كيلومتراً بارتفاع ما بين بضعة أمتار وعشرات الكيلومترات.