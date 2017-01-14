ص 1:01 2017/01/14

استنكرت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان استمرار السلطات البحرينية باعتقال الشاب كميل أحمد ذو الإعاقة العقلية، مطالبة إياها بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وشددت المنظمة في بيان أوردته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، على ضرورة التأكد من سلامته وعدم تدهور حالته الصحية وتقديم الرعاية الطبية والأسرية المناسبة له.

وطالبت المنظمة سلطات المنامة بالالتزام بكل العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها والتي تتضمن عدم اللجوء إلى سجن أو احتجاز الأشخاص إلا للضرورة.

إلى ذلك أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها لعام 2017 أن النظام البحريني زاد من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في عام 2016، وأثبت أنه عازم على حرمان المجتمع المدني من التنفس بالكامل.

وقالت المنظمة في تقريرها: إن البحرين زادت من الاعتقالات وقمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016، مشيرة إلى أن الحكومة حلت أهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، وحاكمت نشطاء حقوقيين بارزين وعلماء دين.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تدهور ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وقوض آفاق التوصل إلى حل سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: رغم أن السلطات البحرينية تمسك بخناق المجتمع المدني منذ سنوات، إلا أنها أثبتت في 2016 عزمها على حرمانه من التنفس بالكامل، مضيفاً: إن تحقيق استقرار طويل المدى في البحرين يبقى مشروطاً بانتهاج مسار إصلاحي يقوم على احترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية، ولكن السلطات تسير للأسف في الاتجاه الخاطئ.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث: إن جيلاً جديداً من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها «عائق أمام إرادة الأغلبية»، أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.