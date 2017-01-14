ص 1:01 2017/01/14

أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس ضرورة انسحاب القوات التركية من قبرص، للتوصل إلى حل ينهي عقوداً من الانقسام في الجزيرة، بحسب ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال اناستاسياديس للصحفيين في جنيف أمس: «علينا الاتفاق على انسحاب الجيش التركي من قبرص»، مضيفاً: إن المفاوضات التي بدأت الإثنين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة أحيت الأمل في التوصل إلى حل قد يمهد الطريق لإعادة توحيد الجزيرة المتوسطية، وتابع: «نحن على المسار الذي يحيي الأمل».

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس أنه لا يمكن إنهاء حالة الانقسام في قبرص إلاّ برحيل قوات الاحتلال التركي عن الجزيرة.

وأضاف كوتزياس في بيان أمس: «إن الحل العادل يعني أولاً التخلص من السبب، أي الاحتلال ووجود قوات احتلال على أرض قبرص».

من جهته، قال رئيس النظام التركي رجب أردوغان: «من غير المطروح أن تسحب تركيا كامل قواتها المنتشرة في قبرص»، واعتبر «أن اليونانيين والقبارصة لا تزال لديهم توقعات مختلفة عن تلك التي ينشدها الأتراك حول الحل في قبرص».