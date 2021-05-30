سؤال في مادة الجغرافية للتاسع الأساسي يربك الطلاب و”التربية” توضح

بشرى سمير

اشتكى عدد من طلاب شهادة التعليم الأساسي في اليوم الأول لامتحاناتهم من صعوبة أسئلة مادة الجغرافية التي جاءت حسبما ذكر لنا عدد من الطلاب أنها جاءت من خارج الكتاب وهي غير متوقعة وخاصة فيما يتعلق بالسؤال الثالث الذي تضمن طلباً بتحليل نص يتحدث عن إحدى الدول العربية من ناحية التبادل التجاري وما تشتهر به من منتجات زراعية دون ذكر لاسم هذه الدولة، وعلى الطالب معرفة العامل الذي أثر في قيام التبادل التجاري بين هذه الدولة وبقية دول العالم، وكما تضمن شق السؤال استنتاج نوع النقل الأنسب موضحاً السبب وما نوع السياحة المناسبة لهذه الدولة، مبيناً مقوماتها علماً أنه خصص له 50 درجة.

وأشارت هدى الفوال مدرسة مادة الجغرافية إلى أن السؤال هو من ضمن الكتاب وعلى الطالب من خلال المعطيات أن يعرف آلية التبادل التجاري وليس مطلوباً من الطالب معرفة اسم الدولة واختلاف ظروف الإنتاج التي تحكمها ظروف إنتاج قصب السكر وطرق النقل هو النقل النهري ويمكن للطالب استنتاج الجواب من النص الذي ورد فيه أن الدولة فيها نهر صالح للملاحة إضافة إلى قلة الانحدار وانخفاض تكاليف إنتاجه، وبالنسبة إلى السياحة التي تناسب هذه الدولة فهي السياحة الثقافية لكون ورد في النص أنه تتميز بموروث وعادات وتقاليد عريقة موروثة من الأجداد. ولفتت الفوال إلى أن الهدف من السؤال هو قياس قدرة الطالب على الاستنتاج والتحليل من خلال ما تضمنه من معلومات، والطالب يمكنه استخراج الإجابة من النص.

مكتب التوجيه الأول لمادة الاجتماعيات في وزارة التربية بيّن أنه لا يوجد إشكالية حول السؤال المذكور وأنه من ضمن المنهاج وكل ما سئل عنه الطالب موجود في الكتاب وأضاف إن النص من مؤشرات ومعايير الدروس والأسئلة المطروحة عليه بسيطة وتعتمد على النص وتجمع بين وحدة الاقتصاد ( تجارة نقل سياحة ) وبين وحدة الأدوات الجغرافية.