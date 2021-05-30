حماة.. احتراق نحو 30 دونماً من القمح وعطب حصادة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بقرية الجبين

أدى انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بحصادة زراعية في قرية الجبين بريف حماة الغربي إلى احتراق نحو 30 دونما من حقول القمح وعطب الحصادة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لمراسل(سانا) أن لغماً من مخلفات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” انفجر اليوم أثناء حصاد الفلاحين الأراضي المزروعة بالقمح في قرية الجبين شمال بلدة محردة بالريف الشمالي.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أدى إلى عطب الحصادة واحتراق مساحة من الأراضي الزراعية وتلف نحو 30 دونماً من القمح إضافة إلى 200 دونم من القش المحصود.

وفي تصريح لمراسل سانا بين المهندس أوفى وسوف مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أنه فور وقوع الحادثة تم إرسال سيارات وطواقم الإطفاء إلى مكان الانفجار وإخماد النيران التي خلفها.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذ