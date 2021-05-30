غداً قمة بلاي أوف يد الرجال بين الطليعة والنواعير

حاتم الشحادة

تنطلق غداً الاثنين منافسات دوري بلاي أوف كرة يد الرجال لمرحلة الإياب بمشاركة أندية الطليعة والنواعير واليقظة والجيش، وذلك على طريقة الدوري وليس التجمع كما كان متبعاً في السابق، ففي مرحلة الذهاب لم يحسم أي فريق اللقب، فكل الفرق تعرضت للخسارة لكن مع نهاية الذهاب الطليعة احتل الصدارة بـ5 نقاط من فوزين وخسارة والجيش 4 نقاط من فوزين وخسارة والنواعير 3 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، واليقظة من دون نقاط.

مواعيد

وفيها يلتقي في حماة في صالة ناصح علواني قطبا مدينة حماة الطليعة والنواعير في تمام الساعة السادسة مساء وهذا اللقاء سوف يحدد بشكل كبير هوية بطل الدوري السوري لموسم 2021/2020، لذا يجب على اللجنة العليا للتحكيم اختيار الطاقم الذي يليق بسمعة وعراقة كرة اليد في بلدنا ووضع الحكم المناسب بالمكان المناسب لكيلا تتكرر الأخطاء التي وقع فيها أحد طاقم التحكيم الذي قاد مباراة الديربي الأخيرة بمرحلة الذهاب لأنه كان الحلقة الأضعف باللقاء السابق وبشهادة جميع النقاد الرياضيين والخبراء والمدربين الوطنيين، وفي حماة اليقظة يلاقي الجيش في الرابعة عصراً بعد أن كان قد اختار اليقظة سابقاً اللاذقية أرضاً له.

وبالنسبة لدوري السيدات التي انتهت مرحلته الأولى وفيها فاز الشرطة على النصر 34 – 21، ولم يحضر فريقا النبك وقاسيون لملاقاة محردة والكرامة توالياً وخسرا قانوناً 5-0.