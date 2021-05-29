24 موهبة في معرض إبداعات شبابية بثقافي المزة

أربع وعشرون موهبة فنية من طلاب دورات جمعية بيت الخط العربي والفنون قدمت نتاجاتها الفنية خلال معرض إبداعات شبابية الذي احتضنه المركز الثقافي العربي في المزة.

وضم المعرض الذي أقيم بالتعاون مع غاليري الفنون الشرقية 66 لوحة تنوعت في إحجامها وتقنياتها بين الرصاص والفحم والمائي والإكريليك والزيتي وجاءت مواضيعها بين الطبيعة الصامتة والبورتريه والبيوت والحارات الدمشقية القديمة.

وعن المعرض قالت التشكيلية ريم قبطان رئيسة جمعية بيت الخط العربي والفنون في تصريح لـ سانا “كل موهبة من المشاركين هي مشروع لفنان واعد وجميعهم يستحقون الدعم والرعاية وهذا ما تسعى له الجمعية من خلال الدورات التي تقيمها والمعارض التي تأتي بعد انتهاء هذه الدورات لوضع هذه المواهب على الطريق الفني الصحيح”.

المشاركة عبير مفتي أوضحت انها قدمت لوحتين عن الطبيعة الصامتة معبرة عن سعادتها بالمشاركة في المعرض لما له من أهمية في تعريف الجمهور بمواهب المشاركين وفتح آفاق جديدة أمامهم إضافة إلى الدعم المعنوي.

المشارك محب الدين الصباغ قدم لوحتين عن الطبيعة الصامتة ولفت إلى أن المعارض الجماعية التي تأتي كنتاج لعمل دؤوب وطويل تكون بمثابة تتويج لمرحلة من الإنجاز بالنسبة للمواهب المشاركة مؤكداً سعيه للاستمرار بالعمل الفني والمشاركة في المعارض القادمة للجمعية.

وجاءت مشاركة نايا بغدادي بأربع لوحات متنوعة بتقنياتها وعبرت عن سعادتها بأجواء المعرض المفرحة وبعدد الحضور الذين شاهدوا الأعمال وأبدوا إعجابهم بها مبينة أن المعرض أعطاها حافزاً للاستمرار بتطوير موهبتها والعمل أكثر لتصل لما تطمح إليه في عالم الفن.

وشارك في الإشراف على تدريب المواهب الفنية الشابة كل من التشكيليين ونسة عابد وأريج سمعول وباسل أيوبي.