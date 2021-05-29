أهلنا في الجولان المحتل: ما شهدته سورية في الانتخابات الرئاسية تتويج لأعوام من الصمود والبطولات

أكد أهلنا الجولان السوري المحتل أن ما شهدته سورية في الانتخابات الرئاسية من مشاركة شعبية واسعة في هذا الاستحقاق وفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية يمثل تتويجاً لأعوام من الصمود الأسطوري والبطولات التي حققها جيشها وشعبها.

ونقلت «سانا» عن أهلنا في الجولان قولهم في برقية تهنئة للرئيس الأسد اليوم «إننا في الجولان العربي السوري المحتل وكجزء أصيل من شعبنا ووطننا سورية نعيش هذه الاحتفالات الوطنية في كل مدن وبلدات وقرى الوطن والانتصارات المجيدة التي تتوج عشرة أعوام من الصمود الأسطوري والبطولات التي لم يشهد التاريخ البشري مثيلاً لها نرفع لسيادة الرئيس بشار الأسد أصدق التهاني على هذه الثقة التي بادله بها شعبنا».

وأضاف أهلنا الجولان إن «ما شهدته سورية خلال الأسابيع الماضية يفوق أي وصف أنها ثورة تحد وصمود وانتصارات حيث تفجرت نفوس السوريين وأخرجت من الصدور كل ما تختزن من محبة وثقة بك أيها القائد الكبير.. فسر بنا ومحبة وثقة السوريين تحيطك من كل جانب ولك من أهلك الأوفياء في جولان الصمود جولان التحدي أصدق مشاعر المحبة والوفاء».