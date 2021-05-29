الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء لبنان وكوريا الديمقراطية وأبخازيا وفلسطين بفوزه بالانتخابات الرئاسية

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقيات تهنئة من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون ورئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وجاء في برقية الرئيس عون: أتوجه إليكم بالتهنئة القلبية لمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية العربية السورية الشقيقة متمنياً أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم وإعادة اللحمة بين كل أرجائه فينعم الشعب السوري الشقيق بالأمن والازدهار وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه .

وأضاف عون: أغتنم هذه المناسبة لأؤكد عمق الروابط التاريخية بين بلدينا وتطلعي إلى تطوير علاقاتنا الثنائية في كل المجالات التي تخدم مصالح شعبينا العليا.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية من الرئيس الكوري الديمقراطي جاء فيها: يطيب لي أن أبعث إليكم بأحر التهاني وأطيب التحيات بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية العربية السورية من خلال الاستحقاق الرئاسي الناجح في سورية.

وقال الرئيس كيم جونغ أون: لقد أظهرت حكومة سورية وشعبها من خلال الاستحقاق الوطني إرادتهما الراسخة في حماية سيادة البلاد وأمنها تحت قيادتكم واحباط المؤامرات العدوانية والتهديدات والعراقيل المستمرة التي تحيكها شتى أنواع القوى المعادية والامبريالية .

وأضاف: أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن ثقتي التامة بأن علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط كوريا الديمقراطية وسورية ستشهد مزيدا من التوطد والتطور واعبر عن تمنياتي بمزيد من النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياتكم من أجل بناء سورية المزدهرة .

وتلقى الرئيس الأسد برقية مماثلة من رئيس جمهورية أبخازيا جاء فيها: أتقدم إليكم بالتهنئة بالفوز بالانتخابات الرئاسية للجمهورية العربية السورية و إن نتائج التصويت الشعبي تدل على الدعم الكبير للشعب السوري لسياستكم الهادفة إلى حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وقال الرئيس بجانيا: إن شجاعتكم الشخصية و العمل البطولي للشعب السوري الذي استطاع تحت قيادتكم إنقاذ وطنه من الإرهابيين الدوليين جدير بالإعجاب به.

وتابع رئيس جمهورية أبخازيا: بمشاعر دافئة خاصة أتذكر اجتماعنا خلال زيارتي الرسمية إلى الجمهورية العربية السورية و أعبر عن خالص إمتناني لكم و للقيادة والشعب السوري على حسن الضيافة و طيب المعاملة التي شعرنا بها خلال إقامتنا على أرضكم و لا شك في أن نتائج الزيارة سيكون لها أثر إيجابي كبير على تطوير علاقات شاملة و ذات منفعة متبادلة بين أبخازيا و سورية و لما هو في مصلحة شعوب بلدينا.

وأعرب الرئيس بجانيا في ختام برقيته عن أطيب تمنياته للرئيس الأسد بموفور الصحة والتوفيق لما فيه خير سورية و للشعب السوري بالسلام و الازدهار.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر فيها عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تجمع الشعبين والبلدين وحرصه على تعزيزها لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة.

«سانا»