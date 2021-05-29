صفي الدين: محور المقاومة ثابت وأقوى مما مضى

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن المقاومة ومحورها اليوم باتا أقوى مما مضى.

وقال صفي الدين في كلمة له اليوم نقلتها «سانا»: «السنوات التي مضت كانت سنوات الدفاع عن خيار المقاومة ومحورها الذي واجه أصعب التحديات العسكرية والإعلامية والتحريضية لكنه اليوم أصبح ثابتاً وقوياً ويشكل حقيقة سياسية ستحدد المستقبل لبلدنا وكل بلدان منطقتنا».

وأشار صفي الدين إلى أن الأعداء والمتربصين يحاولون أن ينقلبوا على نتائج انتصارات المقاومة ولكنهم كما فشلوا في استيعاب واحتواء نتائج هذه الانتصارات سيفشلون في كل محاولاتهم لإضعاف هذه المقاومة واستهدافها.