الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جريمة حرب

أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت باشيليه في كلمة لها أمام مجلس حقوق الانسان وفق ما نقلت وكالة «وفا» إن «استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية يثير قلقا عميقا إزاء عدم التزام «إسرائيل» بالقانون الدولي»، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وطالبت باشيليه الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعمليات التجهير القسري في سلوان وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة ووقف اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وضرورة بذل الجهود الدولية والقيام بإعادة الاعمار لقطاع غزة الذي بات بحاجة إلى مساكن ومدارس.