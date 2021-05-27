المالكي يطالب بإنهاء الاحتلال ومحاسبة مسؤوليه على جرائمهم

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وقال المالكي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان وفق ما نقلت وكالة «وفا»: إن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم وعدوان ونكبات مستمرة منذ النكبة الكبرى في العام 1948 حيث يواصل الاحتلال جرائمه لترسيخ نظام استعماري وابارتهايد قائم على التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي.

ودعا المالكي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم مشروع القرار المقدم للمجلس من أجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشدد المالكي على أن تقاعس المجتمع الدولي في مساءلة ومحاسبة الاحتلال حتى اللحظة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية شجعه على التمادي في ارتكابها وعلى توسيع مخططاته التهويدية العنصرية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال استناداً إلى القانون الدولي والقرارات الدولية وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

«سانا»