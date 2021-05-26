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صباغ عقب الإدلاء بصوته: السوريون منحوا صوتهم اليوم للاستقرار وإعادة البناء

أدلى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك في المركز الانتخابي في قاعة الشهداء بمقر مجلس الشعب.

وعقب الإدلاء بصوته أكد صباغ أن الشعب السوري على امتداد ساحات الوطن يقول اليوم كلمته في الانتخابات الرئاسية عبر صناديق الاقتراع في هذا الاستحقاق الوطني مبيناً أن كل هذا يأتي بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء الأبرار الذين دافعوا عن وحدة سورية وقرارها المستقل.

وفي تصريح للصحفيين أشار صباغ إلى أن أبناء سورية قاطبة عبروا من خلال أصواتهم بـ “نعم للأمن والاستقرار ولإعادة البناء والإعمار”.

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