قاصات سوريات: إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها دليل على استقلالية سورية وقدرتها على الصمود

الانتخابات الرئاسية محطة مهمة في حياة كل السوريين لتأكيد هويتهم وانتمائهم الوطني وبناء مستقبلهم بعيداً عن الضغوط والتدخلات الخارجية هكذا ترى عدد من الأديبات والقاصات الاستحقاق الدستوري المقرر غداً.

القاصة فاتن بركات التي صدرت لها خلال سنوات الحرب مجموعات في الأدب الساخر وأدب الأطفال بينت أن سورية اليوم بأمس الحاجة لإقامة الانتخابات في وقتها دون تأخير للتأكيد على استقلالية القرار السوري.

وترى بركات أن المشاركة في الاستحقاق الدستوري مهمة جداً وتعبر عن الوعي المواجه لحملات التشويه الخارجية لافتة الى أن المرشح المناسب لهذا المنصب يجب أن يتمتع بالوعي العلمي والمعرفي إضافة إلى الحكمة في آرائه وعدم المساومة في المواقف الوطنية.

ويشكل الاستحقاق الدستوري مفصلاً مهما برأي القاصة فاتن ديركي التي تجد أن إجراء الانتخابات في موعدها يدل على استقلالية سورية وسيادتها وقدرتها على الصمود.

وتدعو ديركي صاحبة مجموعة «رسالة اعتذار من طائر الفينيق» جميع أبناء الوطن من مواقعهم المختلفة إلى الوقوف مع سورية فهذا حق وواجب على كل فرد سواء كان قاصاً أو روائياً أو محامياً أو طبيباً أو عاملاً أو فلاحاً حفاظاً على وحدة البلاد واستقلالية قرارها الوطني.

وتجد القاصة سنا هايل الصباغ أن إقامة الانتخابات الرئاسية في توقيتها المحدد التزام بالدستور وتمسك بالحالة الحضارية القانونية والمدنية واستكمال لانتصارات الجيش العربي السوري على الأرض في مواجهة قوى التطرف.

وحول مرشحها لهذا المنصب ترى الصباغ أنه يجب أن يتحلى بالحكمة والوعي ومحبة الوطن لافتة الى أهمية المشاركة على أوسع نطاق بهذا الاستحقاق لأنه حق وواجب على الجميع.

«سانا»