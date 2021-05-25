تشكيليون: الانتخاب يعني الشجاعة والعروبة والإنسانية

اللاذقية - يوسف علي

أكد فنانون تشكيليون في اللاذقية ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 26 أيار التي تشكل تكريساً للديمقراطية الوطنية وتعزيزاً لمفهوم الثقافة والمشاركة الفاعلة في انتخاب الرئيس المناسب لقيادة البلد نحو إعادة الإعمار والبناء.

وقال الفنان التشكيلي محمد بعجانو لـ«تشرين»: الاستحقاق الرئاسي حالة ديمقراطية جميلة يعبر فيها المواطن عن رأيه بكل حرية وديمقراطية ويختار مرشحه الرئاسي لقيادة البلد إلى برّ الأمان وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وداعموه.

بدوره الفنان التشكيلي إياد ناصر قال: الاستحقاق الرئاسي واجب وطني وعلى كل مواطن سوري شريف أن يعبر من خلاله عن الصدق والولاء لسورية، مضيفاً: الانتخاب يعني الشجاعة والعروبة والإنسانية.

كما قال الخطاط نزار عيسى : إنّ المشاركة في انتخاب الرئيس القادم تعني استكمال النصر وإعادة البناء والإعمار وصمود الشعب السوري وجيش الوطن المقدام الذي يعود له الفضل في حماية الوطن وتطهيره من الإرهاب، وبالتالي استمرار الحياة الديمقراطية وفق الدستور ومن أبرزها الاستحقاق الرئاسي.