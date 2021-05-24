الوزير ساره يفتتح المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات الرئاسية بمبنى وزارة الإعلام

افتتح وزير الإعلام عماد سارة اليوم المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية بمبنى وزارة الإعلام في دمشق.

ويقدم المركز كل الخدمات الإعلامية للصحفيين ولوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية في مكان واحد بحيث يمكن لجميع القنوات التلفزيونية والإذاعية ووكالات الأنباء الراغبة بنقل وتغطية الانتخابات في سورية من الساعة السابعة صباحاً حتى إغلاق صناديق الاقتراع الاستفادة من خدماته.

وتم تجهيز المركز بمعدات فنية وحواسب ووسائل اتصال وخدمات إنترنت بسرعات عالية لتبادل الأخبار وملفات الفيديو والصور إضافة إلى تأمين خدمة البث المباشر مجاناً واستديو خاص للتصوير ولإجراء المقابلات التلفزيونية ووحدة نقل إذاعي للتغطية الإذاعية.

كما تم تجهيزه بشاشات لنقل التغطية الإعلامية من المحافظات من خلال قناتي السورية والإخبارية السورية ويحتوي المركز على صندوق للانتخابات للراغبين بالتصويت.

وأوضح وزير الإعلام في تصريح للصحفيين نقلته «سانا» أنه يوجد في سورية 165 مراسلاً معتمداً لـ 65 دولة ووصل العدد الإجمالي ما بين إعلاميين قادمين من الخارج وإعلاميين معتمدين داخل سورية إلى 290 إعلامياً حيث أتت وفود إعلامية من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدنمارك وهولندا والصين واليابان لتغطية الانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء القادم في الـ 26 من شهر أيار الجاري اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساء.