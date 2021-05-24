انتشال جثة شاب من نهر الفرات بعد ساعات من غرقها

دير الزور – مالك الجاسم

تمكن فريق الغوص والإنقاذ في فوج إطفاء دير الزور من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاماً بالقرب من قرية محكان في ريف دير الزور الشرقي بعد ساعات من غرقها وتسليمها لذويها.

وخلال حديثه لـ «تشرين» أكد الغطاس والمنقذ رياض مغير من فوج إطفاء دير الزور أنه فور إبلاغ فوج الإطفاء بوجود حالة الغرق تم التوجه مع قائد الفوج إلى المكان وخلال ساعات تم انتشال الجثة من النهر.

وهذه هي حالة الغرق الثانية التي تشهدها المحافظة خلال الأيام العشرة الماضية، الأولى كانت بالقرب من قرية عياش بريف دير الزور الغربي.