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من العراق.. أول الوفود البرلمانية الواصلة لمواكبة الانتخابات الرئاسية

بدأت وفود برلمانية من دول شقيقة وصديقة بالوصول إلى سورية لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية والاطلاع على مجريات سيرها وذلك تلبية لدعوة من مجلس الشعب.

وذكرت «سانا» ان وفد من الجمهورية العراقية وصل صباح اليوم برئاسة عضو مجلس النواب العراقي كاطع الركابي وعدد من النواب العراقيين والمختصين بالشأن الانتخابي  وذلك بهدف مواكبة عملية الانتخابات الرئاسية.

ووافق مجلس الشعب في الـ 28 من نيسان الماضي على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية.

وحدد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الأربعاء الواقع في الـ 26 من شهر أيار لعام 2021.

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