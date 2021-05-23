أهالي اللاذقية: سننتخب لاستمرار العطاء وبناء سورية المستقبل

اللاذقية - نهلة أبو تك

أكد الإعلامي الرياضي محسن عمران لـ«تشرين» أن المشاركة في الانتخابات واجب يفرضه الضمير والحب للوطن وإثبات لقوة سورية ونصرها على الإرهاب والمتآمرين، ودليل قوي على أن الشعب السوري لا تكسره الشدائد وسيمارس حقه الدستوري لاختيار المرشح المناسب.

وأضاف عمران: سأشارك في الانتخابات لأنها حق وواجب وطني وأخلاقي، ويتمثل دورنا في المشاركة بالانتخابات الرئاسية بأنه يأتي استكمالاً للنصر الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب، والمشاركة حق لنا نحن السوريين منحه الدستور وواجب علينا لاستمرار العطاء وبناء سورية المستقبل، واختيار الرئيس الأفضل لسورية سيكون إشراقة النصر والأمان لبلدي سورية.

بدوره، قال سامر فندي (عامل): المسؤولية تحتم على الجميع المشاركة في هذا الاستحقاق لأنه تتويج لنصر سورية على الإرهاب وداعميه، وتقدير لتضحيات شهداء سورية الأبرار، وهي رسالة نصر وتحدّ لكل من تآمر على سورية وراهن على سقوطها، مؤكداً أن الشعب السوري قادر على تسطير ملاحم بطولية في الميادين وقادر أيضاً على أن يمارس حقه الانتخابي بكل شفافية وديمقراطية.

من جهته، قال نمير علي – عامل في مؤسسة التبغ: المشاركة في هذه الانتخابات حق وواجب دستوري ومسؤولية وطنية تقع على عاتق كل فرد، كما أنها تتويج لصمود السوريين وتضحياتهم وترجمة حقيقية لمحبة الناس لتراب وطنهم ودليل على الصمود والنصر على كل أشكال الإرهاب، لذلك سنشارك بهذه الانتخابات لما لها من انعكاسات إيجابية على كل الصعد.. فهي مسؤولية وطنية وحق حفظه لنا الدستور السوري ويجب علينا المشاركة كتعبير عن حبنا لهذا البلد وصموده برغم كل الظروف والمؤامرات والمخططات الاستعمارية القذرة التي حيكت ضده.