الرياضيون قالوا كلمتهم: الاستحقاق يحمل أملاً بفجر جديد

إبراهيم النمر

مستقبل بلدنا مرهون بالعمل، والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي واجب وطني.. ومن هذا المنطلق رئيس الاتحاد العربي السوري للمصارعة محمد نور العلي قال: أهمية الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة في بلدنا تنطلق من كونها جزءاً من معركة الدفاع عن سيادة الوطن وحماية مؤسساته الشرعية.

وبيّن العلي أن الانتخابات تأتي عنواناً لمرحلة مهمة تكمّل انتصار سورية الدولة و المجتمع وتشرّع للسوريين درب البناء والنهوض، فمن هنا يبرز حرص الدولة على مشاركة جميع أبنائها في صنع القرار.

وبدوره أمين سر اتحاد المصارعة محمد الفاعوري قال: يهمنا كاتحاد المصارعة التواجد في الانتخابات ونحن كنا موجودين قبلها في مهرجان مكتب ألعاب القوة الذي استضافته صالة الجلاء وكنا حاضرين أمس بالمسير من ملعب الجلاء وحتى ساحة الأمويين على مستوى الاتحاد الرياضي العام بجميع كوادرنا، ومنطلقنا أن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني ينم عن وجود الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع السوري كافة.

وشدد الفاعوري على أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل نجاح الاستحقاق، ونحن كرياضيين نعطي صوتنا لمن يحافظ على أمان السوريين عامة والرياضيين بشكل خاص.

من جهته وليد القاق عضو فرع الاتحاد الرياضي لريف دمشق قال: الانتخابات الرئاسية نص عليها دستور الجمهورية العربية السورية وهي حق مكتسب ومشروع للشعب السوري في تجسيد واضح للمؤسسات الدستورية، والاستحقاق يحمل أملاً بفجر جديد ويطلق سورية ما بعد الحرب التي بدأت ضمن حراك إزالة آثار الحرب على المستوى الاجتماعي ومكافحة الفساد ونحن كرياضيين سيكون خيارنا مع من وقف إلى جانب شعبه وجيشه يداً بيد.