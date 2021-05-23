«قبيلة السادة النعيم» في الجزيرة: المشاركة في الانتخابات ضمانة لأمن واستقرار سورية

أكدت قبيلة السادة النعيم في الجزيرة السورية تأييدها للاستحقاق الدستوري المقرر في السادس والعشرين من الشهر الجاري مشيرة إلى أن أفراد القبيلة سيشاركون في الانتخابات الرئاسية كونها ضمانة لأمن واستقرار سورية.

وأشارت القبيلة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن “الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها بمثابة وفاء لدماء الشهداء العسكريين والمدنيين الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لنصل إلى هذه المرحلة من تاريخ سورية” .

وجدد البيان إدانة قبيلة السادة النعيم الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وندد بالجرائم التي يرتكبها المحتلون بحق الشعب السوري وسرقة الثروات الوطنية من نفط وقمح وتهجير آلاف العائلات من منازلهم والسيطرة على ممتلكاتهم واستغلالها لصالح مرتزقة الاحتلال.