منتخبنا السلوي يلتقي فريق جامعة فولغام الروسي ودياً اليوم

معين الكفيري

يلتقي منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال اليوم السبت عند الساعة الرابعة عصراً فريق جامعة فولغام لعلوم الرياضة في أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التدريبي الخارجي المقام حالياً في مدينة كازان الروسية.

المنتخب يواصل حصصه التدريبية بإشراف المدرب الروسي ميخائيل يريخوف وهي متنوعة فتركز تارة على القوة والتحمل وتارة أخرى على تنفيذ جمل وخطط تكتيكية للناحيتين الهجومية والدفاعية مع إجراء الفريق حصتين تدريبيتين يومياً، كما أجرى الكادر الفني للمنتخب العديد من منافسات التسديد بين اللاعبين لرفع المستوى الهجومي الذي يتمرن بصفوف مكتملة مع عدم وجود أي إصابات بين عناصر منتخبنا.

ومن المقرر أن يلتحق نجم فريق الجيش المخضرم رامي مرجانة بمعسكر المنتخب في كازان يوم غد الأحد بعد أن حلت الإشكالية الخاصة التي منعته من السفر.

تصوير: عبد الرحمن صقر