شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية يدينون الاعتداء على السوريين في لبنان

الحسكة - خليل إقطيني

حيّا مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية أبناء سورية في الخارج الذين خاضوا ملحمة سياسية كبرى حين توجهوا إلى صناديق الاقتراع ليقولوا كلمتهم الحرة، وليمارسوا دورهم الوطني بقوة الانتماء إلى الوطن الذي انتصر على أشرس مؤامرة عالمية في التاريخ مرسخين الانتصار العسكري الذي انتزعناه بدماء الشهداء.

وأصدر رئيس المجلس الشيخ ميزر المسلط بياناً وصلت نسخة منه إلى «تشرين» أدان فيه بأشد العبارات منع بعض الدول المتشدقة بالديمقراطية السوريين من ممارسة حقهم الدستوري.

كما أدان الاعتداءات التي وقعت على السوريين في لبنان المتوجهين إلى السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية, ورأى المجلس أنّ هذه الاعتداءات الآثمة تعكس إفلاس أدوات المشروع الأمريكي الصهيوني.

وثمّن مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية عالياً مواقف السوريين في الخارج عامة، ولبنان خاصة.

يذكر أن مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية يضم تحت لوائه معظم العشائر والقبائل والشرائح من كلّ مكونات الشعب السوري.