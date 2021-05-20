إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز أصوات الناخبين السوريين في الانتخابات الرئاسية في عدد من الدول

أغلقت صناديق الاقتراع في سفارات سورية في كل من العراق وعمان والامارات وإيران وأرمينيا وقبرص والهند وباكستان وفرنسا بحسب التوقيت المحلي لهذه الدول وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين السوريين في الانتخابات الرئاسية.

وكانت السفارات السورية في الدول المذكورة فتحت أبوابها صباح اليوم حسب التوقيت المحلي أمام الناخبين السوريين المقيمين فيها للمشاركة في الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن عمليات فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية السورية في كل من أستراليا واليابان واندونيسيا وكوريا الديمقراطية وماليزيا بدأت في وقت سابق بعد إغلاق صناديق الاقتراع في السفارات والقنصليات السورية وفق التوقيت المحلي لهذه البلدان.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات ونظراً للإقبال الكثيف على المشاركة في بعض السفارات السورية في الخارج وطلب وزارة الخارجية والمغتربين إتاحة المجال أمام المواطنين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية قررت تمديد فترة الانتخابات في السفارات السورية حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً حسب التوقيت المحلي لكل سفارة.

«سانا»